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Сегодня, 01:20

Жабер уступила Циньвэнь в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Чжэн Циньвэнь.
Фото WTA

Теннисистка Онс Жабер из Туниса в 1/8 финала US Open уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 29-летней тунисски 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. В прошлом году Жабер дошла до финала, уступив польке Иге Свентек.

В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Онс Жабер (Тунис, 5) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 2:6, 4:6

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/35/
US Open
Онс Жабер
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