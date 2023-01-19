Жабер уступила 86-й ракетке мира Вондроушовой в матче второго круга Australian Open

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Вторая ракетка мира, представляющая Тунис, Онс Жабер потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 1:6, 7:5, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

Следующим соперником Вондроушовой станет ее соотечественница Линда Фрухвиртова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:1, 5:7, 6:1