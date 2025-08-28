Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

28 августа, 23:12

Захарова уступила Зигемунд во втором круге US Open

Руслан Минаев

Россиянка Анастасия Захарова проиграла немке Лауре Зигемунд во втором круге US Open — 4:6, 2:6. Матч длился 1 час 48 минут.

90-я ракетка мира Захарова за игру сделала 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Зигемунд (52-я ракетка) — 1 эйс, 5 двойных ошибоик и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Зигемунд в третьем круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:4, 6:2

Наоми Осака (Япония, 23) — Хэйли Баптист (США) — 6:3, 6:1

Магдалена Фрех (Польша, 28) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2

Марта Костюк (Украина, 27) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:3

Источник: Сетка US Open
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
US Open
Анастасия Захарова (теннис)
Марта Костюк
Наоми Осака
Читайте также
Ушедший на аварийную посадку самолет приземлился в аэропорту Домодедово
Силы ПВО за три часа уничтожили 37 украинских БПЛА над регионами России
Баринов уйдет из «Локо» и уже определился с новым клубом, а «Спартак» может расстаться с легионером. Главные трансферные слухи РПЛ
Жители Красноармейска рассказали об освобождении города российскими бойцами
«Металлург» отыгрался с 0:3 и победил «Автомобилист» благодаря голу на последней секунде
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» уже на выходных. Шевалье получил травму и не тренируется
Популярное видео
Круглосуточный спортивный канал
Круглосуточный спортивный канал
«Локомотив» с Хартли скатывается в депрессию?
«Локомотив» с Хартли скатывается в депрессию?
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин наказывает Спронга, сын Кудашова покидает «Динамо»
Никитин наказывает Спронга, сын Кудашова покидает «Динамо»
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Покинет ли Галлан «Шанхай Дрэгонс»?
Покинет ли Галлан «Шанхай Дрэгонс»?
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Челябинск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Торпедо»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Георгиев сыграл первый матч за «Спартак», начав с курьезной шайбы
Георгиев сыграл первый матч за «Спартак», начав с курьезной шайбы
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 29 ноября
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 29 ноября
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Трамп в письме Лукашенко отметил победу Соболенко на US Open
Тони Надаль — о финале US Open: «Даже если бы Синнер показал свой максимум, сомневаюсь, что он бы смог соперничать с Алькарасом»
Соболенко отметила победу на US Open: облилась шампанским, сходила в клуб и перепутала Алькараса и Синнера на ток-шоу
Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»
Янчук считает, что сейчас российские теннисисты не готовы выигрывать турниры «Большого шлема»
Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hаnt64

    Какая же бездарная эта Захарова! Вроде бы уже в сотне и возраст такой, что грех проигрывать бабушкам!

    29.08.2025

  • Из Алматы

    По-моему, Настя в основном тактически проиграла. Лаура нащупала свою игру, хоть и сразу, и уже следовала ей, а Настя продолжала играть по-прежнему, что уже перестало работать. Опыта чуть скорректировать игру не хватило, да. И, возможно, техники в отдельных моментах...

    29.08.2025

  • hant64

    Как бы третью ещё не отправила...

    29.08.2025

  • емен

    Немка уже вторую нашу теннисистку отправляет домой !

    29.08.2025

  • Алехандрохорс

    Настю не в чем упрекнуть. Опыта таких матчей не хватает. Начала прекрасно, с брейком повела 4:1, а потом щелк что-то и все. То ли немка включила опыт, то ли Настя завибрировала? Не поймешь. Но то, что закрепится на местах между 80 и 90 позицией это факт.

    28.08.2025

    • Александр Бублик — Тристан Скулкейт: трансляция матча US Open онлайн

    Синнер победил Попырина во втором круге US Open

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости