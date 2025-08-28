Захарова уступила Зигемунд во втором круге US Open

Россиянка Анастасия Захарова проиграла немке Лауре Зигемунд во втором круге US Open — 4:6, 2:6. Матч длился 1 час 48 минут.

90-я ракетка мира Захарова за игру сделала 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Зигемунд (52-я ракетка) — 1 эйс, 5 двойных ошибоик и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Зигемунд в третьем круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:4, 6:2

Наоми Осака (Япония, 23) — Хэйли Баптист (США) — 6:3, 6:1

Магдалена Фрех (Польша, 28) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2

Марта Костюк (Украина, 27) — Зейнеп Сонмез (Турция) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:3