Захарова вышла в основную сетку Уимблдона

Захарова победила Валентову в финале отбора Уимблдона, в решающей партии россиянка отыгралась с 1:5

Россиянка Анастасия Захарова пробилась в основную сетку Уимблдона.

В финале квалификации 94-я ракетка мира победила чешку Терезу Валентову со счетом 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (10:7). Матч длился 2 часа 44 минуты.

23-летняя Захарова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У 18-летней Валентовой — 5 эйсов, 6 двойные ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В решающей партии Захарова отыгралась с 1:5, переведя игру на тай-брейк.

Основная сетка Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля.