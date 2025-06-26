Теннис
26 июня, 18:46

Захарова вышла в основную сетку Уимблдона

Захарова победила Валентову в финале отбора Уимблдона, в решающей партии россиянка отыгралась с 1:5
Руслан Минаев

Россиянка Анастасия Захарова пробилась в основную сетку Уимблдона.

В финале квалификации 94-я ракетка мира победила чешку Терезу Валентову со счетом 7:6 (7:1), 2:6, 7:6 (10:7). Матч длился 2 часа 44 минуты.

23-летняя Захарова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. У 18-летней Валентовой — 5 эйсов, 6 двойные ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В решающей партии Захарова отыгралась с 1:5, переведя игру на тай-брейк.

Основная сетка Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля.

  • Кот-матрос

    Жалко не удалось посмотреть, но тем не менее рад за Настю (коллеги хвалят, значит всё путём) и персонально за Волгоградца! ----------------- Сергей, поздравляю!

    26.06.2025

  • hant64

    Нахрена нам сдалась эта Валентова? Пусть за неё чехи переживают.

    26.06.2025

  • hant64

    Бывает и на нашей улице праздник. Не без этого.

    26.06.2025

  • nikola mozaev

    Настя вышла в основу по чесноку, в отличие от Фучовича...

    26.06.2025

  • nikola mozaev

    Настя прорвалась в основу Уимблдона! Камбэк всем на зависть! Валентовой не унывать, лучшие матчи у нее впереди.

    26.06.2025

  • Forz

    Твой пессимизм оказался посрамлен))) Настюха красотка, без вопросов. На матч-тб не дрогнула, когда счет с 8-4 стал 8-7, забрала две свои подачи и матч. Теперь надеюсь жребий будет к ней благосклонен, и она не попадет на топа или травяную специалистку типа Марии или Вондроушовой.

    26.06.2025

  • Алехандрохорс

    Самое интересное, что из проигравших финал отбора Валентова пока 3-я в рейтинге, ну может стать четвертой. Так что шанс на лаки лузера в основную сетку у неё достаточно большой). Проиграй Настя была бы первой в рейтинге LL.

    26.06.2025

  • инок

    Спасибо Анастасия за такой подарок. Ты просто молодец!

    26.06.2025

  • fonkom

    Ну вот, hant, не всегда же наши сливают концовки) Молодец, Анастасия!

    26.06.2025

  • Venco

    Мда, если честно, не ожидал. Захарова удивительная теннисистка, которая с одной стороны не хочет проигрывать, а с другой боится выигрывать. Поэтому большинство ее матчей длятся под три часа. Причем без разницы - с двухсотой ракеткой или сотой.. И хватает ее при таком раскладе максимум на два матча. Но вот в виде исключения, выиграла три. Валентова простила. Захарова умудрилась проигать восемь геймов подряд. Потом пять выиграла.

    26.06.2025

  • Я из Волгограда

    Не, ну я же говорил, что Настюха - боец! Охренеть, как она это сделала? Проигрывала в третьем, решающем сете 1-5 и вырвала-таки победу. Молодец, землячка!

    26.06.2025

  • Алехандрохорс

    Красавица! Я в восторге от подвигов Насти после 1:5 в третьем сете! Она не просто боец! Кремень!

    26.06.2025

  • vernon s

    Настя молодчина. Нервы железобетонные!

    26.06.2025

