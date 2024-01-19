Захарова проиграла Фрех и не смогла выйти в четвертый круг Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла польке Магдалене Фрех в третьем круге Australian Open — 6:4, 5:7, 4:6.
Встреча длилась 2 часа 53 минуты. Захарова 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18. В активе Френх 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов из 25.
Фрех в четвертом круге сыграет с американкой Коко Гауфф.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Магдалена Фрех (Польша) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 4:6, 7:5, 6:4
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