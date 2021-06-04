Задержанную в Париже российскую теннисистку Сизикову отпустили на свободу

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная в Париже в четверг, 3 июня, по подозрению в умышленном проигрыше в матче прошлого розыгрыша Открытого чемпионата Франции, отпущена на свободу, сообщает ТАСС. Однако расследование продолжается.

«Сегодня вечером мера пресечения в виде задержания под стражей была отменена. Расследование продолжается», — сообщил собеседник агентства. Информации о примерных сроках, когда может завершиться расследование, пока нет.

В пятницу газета Le Parisien сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году. По информации газеты, спортсменка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски.

По словам адвоката россиянки Фредерика Бело, спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету.