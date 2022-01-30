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«Даниил будет долго приходить в себя». Юрий Семин — о поражении Медведева в финале Australian Open

Юрий Семин прокомментировал поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open
Антон Иванов

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7) в финале Australian Open.

«Самое главное после таких тяжелых матчей — отдых и полноценное восстановление. Медведев очень много вложил в этот финал сегодня. Он будет долго приходить в себя. Это был потрясающий финал! На победу Надаля повлияло множества разных факторов. Конечно, австралийские болельщики сыграли немалую роль сегодня. Фанаты были явно на стороне испанца. В таких больших матчах атмосфера сильно влияет на теннисистов. Но сказать, что Даня проиграл только из-за фанатов нельзя», — сказал Семин «СЭ».

35-летний Надаль выиграл Australian Open во второй раз в карьере. Всего у него 21 победа в турнирах «Большого шлема»: 13 — Ролан Гаррос, 4 — US Open, 2 — Уимблдон.

Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Юрий Семин
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