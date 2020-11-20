Юниорский Australian Open-2021 может быть отменен или перенесен

Юниорский Отурытый чемпионат Австралии в 2021 году может быть отменен или перенесен, сообщает журналист Маркос Зугасти в своем Twitter.

В лучшем случае, юниорский Australian Open придется перенести на конец года, поскольку Министерство внутренних дел страны ввело ограничение на въезд.

На данный момент юниорский Australian Open отменен, но все же есть вероятность, что он состоится в конце года.