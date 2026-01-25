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25 января, 06:30

Йович победила Путинцеву и встретится с Соболенко в четвертьфинале Australian Open

Ива Йович.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Американская теннисистка Ива Йович победила Юлию Путинцеву из Казахстана в матче четвертого круга Australian Open-2026 — 6:0, 6:1.

Матч длился 54 минуты. Американка трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Путинцевой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Йович вышла в четвертьфинал Australian Open, в котором встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 74 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ива Йович (США, 29) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:0, 6:1

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Теннис
Australian Open
Юлия Путинцева
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