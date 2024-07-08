Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграет с латвийкой Еленой Остапенко в 1/8 финала Уимблдона-2024 в понедельник, 8 июля. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Путинцева — Остапенко можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Путинцева — 35-й номер рейтинга WTA. Остапенко — 14-я ракетка мира.

В истории личных встреч теннисистки встречались 4 раза. Счет 2-2.

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