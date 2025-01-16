Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева переиграла китаняку Чжан Шуай во втором круге Australian Open — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. 30-летняя казашка 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 0 подач навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующей соперниццей Путинцевой будет россиянка Дарья Касаткина, которая сегодня обыграла Ван Яфань.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1