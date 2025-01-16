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Сегодня, 05:46

Касаткина сыграет с Путинцевой в третьем круге Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева переиграла китаняку Чжан Шуай во втором круге Australian Open — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. 30-летняя казашка 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 0 подач навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующей соперниццей Путинцевой будет россиянка Дарья Касаткина, которая сегодня обыграла Ван Яфань.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1

Источник: Расписание Australian Open
Australian Open
Юлия Путинцева
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