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Сегодня, 18:23

Авдеева уступила Гауфф в первом круге «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Теннисистка из России Юлия Авдеева потерпела поражение от Коко Гауфф из США в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 1:6, 1:6.

Игра продолжалась 53 минуты. Россиянка оформила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. У ее соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные и 5 реализованных брейков из 8.

В следующем круге Гауфф сыграет против Тамары Зиданшек из Словении.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Коко Гауфф (США, 3) — Юлия Авдеева (Россия, Q) — 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Ролан Гаррос
Кори Гауфф
Юлия Авдеева
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