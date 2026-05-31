Зверев стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немец Александр Зверев победил нидерландца Йеспера де Йонга в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.

Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. Зверев 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Зверев восьмой раз вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и сыграет на этой стадии с испанцем Рафаэлем Ходаром.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, LL) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:1

Рафаэль Ходар (Испания, 27) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

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