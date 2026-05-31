Йеспер Де Йонг — Александр Зверев: онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев и нидерландец Йеспер Де Йонг сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 2026 в воскресенье, 31 мая. Начало — после 16.30 по московскому времени.

Йеспер Де Йонг — Александр Зверев : прямая трансляция матча «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

29-летний Зверев — третья ракетка мира. 26-летний Йонг занимает 106-е место в рейтинге ATP.

Немецкий теннисист — финалист «Ролан Гаррос» — 2024.

Открытый чемпионат Франции по теннису 2026 пройдет с 24 мая по 7 июня. Финал в мужском одиночном разряде запланирован на 7 июня. По традиции второй в сезоне турнир «Большого шлема» принимают корты теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

Действующий победитель турнира — испанский теннисист Карлос Алькарас.