Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Йеспер Де Йонг — Александр Зверев: онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»

Йеспер Де Йонг и Александр Зверев сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос» 31 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев и нидерландец Йеспер Де Йонг сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 2026 в воскресенье, 31 мая. Начало — после 16.30 по московскому времени.

Йеспер Де Йонг — Александр Зверев: прямая трансляция матча «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

29-летний Зверев — третья ракетка мира. 26-летний Йонг занимает 106-е место в рейтинге ATP.

Немецкий теннисист — финалист «Ролан Гаррос» — 2024.

Открытый чемпионат Франции по теннису 2026 пройдет с 24 мая по 7 июня. Финал в мужском одиночном разряде запланирован на 7 июня. По традиции второй в сезоне турнир «Большого шлема» принимают корты теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

Действующий победитель турнира — испанский теннисист Карлос Алькарас.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
ЦСКА обыграл «Зенит» в 7-м туре РПЛ, Обляков забил в концовке
Бело-голубые выдали лучший матч сезона и заговорили о чемпионстве. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
Опубликованы кадры схода лавины на туристов в горах Кабардино-Балкарии
Самолет разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
На Украине допустили распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР
Популярное видео
СКА подписал Игоря Ларионова
СКА подписал Игоря Ларионова
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2026: Мирра Андреева и Александр Зверев — новые чемпионы турнира «Большого шлема»
Надаль — о победе Зверева на «Ролан Гаррос»: «Это положительно для тенниса»
Познеру понравилось, как Андреева общается с журналистами: «Мирра очень грамотно отвечала на каверзные вопросы»
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Захарова — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Герой наших сердец»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мирра Андреева — Жиль Тайхманн: онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»

Свентек проиграла Костюк в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости