Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:02

Ястремская вышла в полуфинал Australian Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в четвертьфинале Australian Open. В двух сетах она выиграла у чешки Линды Носковой — 6:3, 6:4.

Следующим соперником Ястремской будет победительница матча Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:4

Теннис
Даяна Ястремская
1
Читайте также
Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Политолог Вароли назвал указ Зеленского о российских территориях роковой ошибкой
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Ольховский считает, что в матче Джоковича против Синнера нет фаворита
Медведев — Хуркач: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Australian Open — расписание и результаты 1/4 финала 24 января: матчи Медведева и Калинской
Зверев — Алькарас: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Пивоварова назвала Синнера фаворитом Australian Open-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает, что в матче Джоковича против Синнера нет фаворита

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости