Ястремская вышла в полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в четвертьфинале Australian Open. В двух сетах она выиграла у чешки Линды Носковой — 6:3, 6:4.
Следующим соперником Ястремской будет победительница матча Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:4
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