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2 июля, 21:59

Паолини прошла в третий круг Уимблдона

Сергей Ярошенко

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла швейцарку Викторию Голубич во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:0), 6:4.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту.

Паолини ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 30-летняя Паолини встретится с представительницей Греции Марией Саккари.

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Теннис
Уимблдон
Ясмин Паолини
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