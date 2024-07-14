Паолини: «Не знаю, о чем сейчас мечтать. Я мечтала о победе на Уимблдоне, но не сложилось»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала о чем мечтает после финала Уимблдона-2024. В матче за титул она проиграла чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 6:2, 4:6).

«Иногда я побаиваюсь мечтать по-крупному. Вернусь к работе, буду тренироваться и жить настоящим. Вот цель для меня и команды. Нужно как можно дольше поддерживать этот уровень. Если смогу, будет шанс добиться высоких результатов. Если нет — ничего не получится. Я не знаю, о чем сейчас мечтать. Я мечтала о победе на Уимблдоне, но не сложилось. Я просто получаю удовольствие от того, что происходит. Быть пятой в мире невероятно. Я вышла в финал на двух турнирах «Большого шлема». Я должна быть довольна этими результатами», — приводит слова Паолини The Tennis Letter.

28-летняя теннисистка также является финалисткой Открытый чемпионат Франции-2024. В финале она проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).

Паолини стала первой итальянкой в Открытой эре, которая вышла в финал Уимблдона. Крейчикова выиграла первый титул в 2024 году и одержала вторую победу на турнире «Большого шлема» в карьере.