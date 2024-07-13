Паолини о финале Уимблдона: «Не будут говорить много, потому что меня будет трясти»

Итальянка Ясмин Паолини поделилась мнением о матче финала Уимблдона против чешки Барборы Крейчиковой.

«Поверить в два финала турниров «Большого шлема» подряд — просто безумие. Я приятно удивлена, что продолжаю выступать на Уимблдоне и чувствую себя расслабленной. Я тот же человек и делаю те же вещи. Не буду говорить много, потому что, возможно, в субботу меня будет трясти», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Финал травяного «мейджора» в женском одиночном разряде состоится 13 июля. Начало — в 16.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.