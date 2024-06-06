Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:44

Паолини: «Андреева играла невероятно»

Паолини назвала невероятной игру Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ясмин Паолини.
Фото Reuters

Итальянка Ясмин Паолини прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой (6:3, 6:1) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Матч получился очень сложным. Андреева играет невероятно. Ей 17 лет, но она настолько сильная. Я нервничала перед игрой. Я проиграла ей месяц назад. Говорила себе перед матчем: «Давай! Ты должна выступить лучше». Я нервничала в первом сете, но с каждым розыгрышем расслаблялась, хотя это сложно сделать на данном этапе. Счастлива, что в конце концов выиграла», — сказала Паолини после игры.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
0
Читайте также
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Пелагея опубликовала видео плачущей дочери после публичного скандала с Телегиным
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Она лучше, чем Шарапова! Девочка из России с редким именем Мирра приводит в восторг весь мир на Открытом чемпионате Франции по теннису
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Мирра Андреева поднимется на 23-е место в рейтинге WTA
Мирра Андреева расплакалась в полуфинале «Ролан Гаррос»
Кафельников объяснил, почему не считает Андрееву главным открытием мирового тенниса
Кафельников — об Андреевой: «Результат феноменальный. Но если она не определится с тренером, прогресса может и не быть»
Мирра Андреева не справилась с давлением. Россиянка — без финала «Ролан Гаррос»
Чесноков — о поражении Андреевой в 1/2 финала «Ролан Гаррос»: «Паолини была на голову сильнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мирра Андреева расплакалась в полуфинале «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева поднимется на 23-е место в рейтинге WTA

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости