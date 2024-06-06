Паолини: «Андреева играла невероятно»

Итальянка Ясмин Паолини прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой (6:3, 6:1) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Матч получился очень сложным. Андреева играет невероятно. Ей 17 лет, но она настолько сильная. Я нервничала перед игрой. Я проиграла ей месяц назад. Говорила себе перед матчем: «Давай! Ты должна выступить лучше». Я нервничала в первом сете, но с каждым розыгрышем расслаблялась, хотя это сложно сделать на данном этапе. Счастлива, что в конце концов выиграла», — сказала Паолини после игры.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.