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Осака вышла в пышной юбке в пол на корт перед стартовым матчем на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова

Японская теннисистка Наоми Осака появилась в необычном образе на предматчевой церемонии жеребьевки перед игрой с немкой Лаурой Зигемунд в первом круге «Ролан Гаррос».

16-я ракетка мира вышла на корт в черной пышной юбке в пол и таком же цвете корсете. После жеребьевки она сняла этот наряд — под ним оказалось золотое платье с пайетками, в котором спортсменка и осталась играть.

28-летняя Осака является чемпионкой четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде: японка дважды побеждала на Australian Open (2019, 2021) и дважды — на US Open (2018, 2020). Всего на ее счету семь титулов на уровне WTA.

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Теннис
Ролан Гаррос
Наоми Осака
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