Японки Аояма и Шибахара пробились в финал Australian Open в парном разряде

Японские теннисистки Сюко Аояма и Ена Шибахара одержали победу в полуфинале Australian Open в парном разряде. В двух сетах они выиграли у американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы — 6:2, 7:6 (9:7).

В финале японки сыграют против чешских теннисисток Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Матч состоится 29 января и начнется в 7.00 по московскому времени.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — 6:2, 7:6 (9:7)