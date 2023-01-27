Японки Аояма и Шибахара пробились в финал Australian Open в парном разряде
Японские теннисистки Сюко Аояма и Ена Шибахара одержали победу в полуфинале Australian Open в парном разряде. В двух сетах они выиграли у американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы — 6:2, 7:6 (9:7).
В финале японки сыграют против чешских теннисисток Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Матч состоится 29 января и начнется в 7.00 по московскому времени.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Полуфинал
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 10) — Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 2) — 6:2, 7:6 (9:7)
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