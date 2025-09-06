6 сентября 2025, 17:44

Синнер — о матчах против Алькараса: «Иногда хочется сыграть с соперником попроще»

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер ответил, нравятся ли ему частые матчи против испанца Карлоса Алькараса.

В воскресенье, 7 сентября, Синнер и Алькарас встретятся в финале Открытого чемпионата США. В этом сезоне они также играли друг с другом в финале Уимблдона, «Ролан Гаррос», турниров в Риме и Цинциннати.

«Лично мне нравятся такие вызовы. Они вынуждают работать на пределе и дают невероятно ценный опыт. Мы с Карлосом встречаемся очень часто, и каждый раз приходится искать новые тактические решения. Да, иногда хочется сыграть с соперником попроще, это естественно. Но такое соперничество всегда на пользу теннису. Для меня это возможность проверить себя и выйти на новый уровень. Нам нравится играть друг с другом», — сказал итальянец на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), а Алькарас победил серба Новака Джоковича (6:4, 7:6 (7:4), 6:2).

Определены все пары плей-офф Западной конференции
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» выгнал словацкого легионера
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Итоги сезона «Лады». Перемены в «Шанхае»
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
