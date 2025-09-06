Синнер — о матчах против Алькараса: «Иногда хочется сыграть с соперником попроще»

Итальянский теннисист Янник Синнер ответил, нравятся ли ему частые матчи против испанца Карлоса Алькараса.

В воскресенье, 7 сентября, Синнер и Алькарас встретятся в финале Открытого чемпионата США. В этом сезоне они также играли друг с другом в финале Уимблдона, «Ролан Гаррос», турниров в Риме и Цинциннати.

«Лично мне нравятся такие вызовы. Они вынуждают работать на пределе и дают невероятно ценный опыт. Мы с Карлосом встречаемся очень часто, и каждый раз приходится искать новые тактические решения. Да, иногда хочется сыграть с соперником попроще, это естественно. Но такое соперничество всегда на пользу теннису. Для меня это возможность проверить себя и выйти на новый уровень. Нам нравится играть друг с другом», — сказал итальянец на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), а Алькарас победил серба Новака Джоковича (6:4, 7:6 (7:4), 6:2).