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Сегодня, 07:00

Синнер победил Пола и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Томми Пола в четвертом круге US Open — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 46 минут.

Синнер сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Пола 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале итальянец встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Томми Пол (США, 14) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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