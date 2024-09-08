Синнер выиграл второй сет у Фритца в финале US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл второй сет финального матча Открытого чемпионата США-2024 с американцем Тэйлором Фритцем — 6:4.

Во второй партии Синнер трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт. У Фритца пять эйсов, ни одной двойной и ни одного брейка.

Ранее Синнер выиграл и первый сет — 6:3.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча Янник Синнер — Тэйлор Фритц.