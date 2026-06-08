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8 июня, 18:25

Синнер пропустит травяные турниры перед Уимблдоном из-за обследований в Милане

Руслан Минаев

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не сыграет на турнирах, предшествующих Уимблдону. После поражения на «Ролан Гаррос» он проходит медицинское обследование в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее теннисист уже сдавал анализы в Турине, а затем взял несколько дней отдыха. Тренировки в Монте-Карло он возобновит в среду.

Причиной беспокойства стало самочувствие Синнера во время матча третьего круга в Париже. При счете 5:1 в третьем сете он неожиданно проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру с жалобой на головокружение и покинул корт. Вернувшись через пять минут, итальянец проиграл свою подачу и сет, а затем и весь матч аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6). Температура воздуха в тот день превышала 30 градусов. Позже Синнер признался, что проснулся уже с недомоганием.

Янник Синнер.Кошмар Синнера: итальянец не справился с жарой и сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» остается единственным турниром «Большого шлема», который пока не покорился 24-летнему итальянцу. В прошлом году он дошел до финала, но уступил Карлосу Алькарасу. Всего в активе Синнера 29 титулов ATP, 4 из которых — на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля.

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Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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