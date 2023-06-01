Синнер: «Может быть, на последних двух турнирах я нацеливался на результат — и вот что получилось»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал вылет во втором круге «Ролан Гаррос».

Он упустил два матчбола против немца Даниэля Альтмайера — 7:6 (7:0), 6:7(7:9), 6:1, 6:7(4:7), 5:7.

«Что случилось? Хороший вопрос. У меня были возможности. Но я не нашел правильный способ выигрывать очки. В какие-то моменты мне не везло. И на матчболе я бил смэш, а он сыграл от троса. Но это спорт. Конечно, я вернусь сильнее. Возможно, я слишком сильно давил на себя ожиданиями. Но это часть игры.

В последнем гейме я принял несколько плохих решений, дал пару плохих ударов. Бывает. Может быть, на последних двух турнирах я нацеливался на результат — и вот что получилось. Может быть, я не из тех, кому стоит так настраиваться», — сказал Синнер на пресс-конференции.