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Сегодня, 09:12

Синнер — о реакции игроков на допинг-скандал: «Не могу контролировать их высказывания»

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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал реакцию игроков и болельщиков на свой допинг-скандал.

Ранее стало известно, что в марте нынешнего года Синнер сдал два положительных допинг-теста. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество клостебол попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце.

«В раздевалке определенная реакция была. Но я не могу контролировать их мысли и высказывания. Я уже рассказал, как все было. Но в целом все неплохо. Я доволен», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В первом круге US Open-2024 Синнер обыграл в четырех сетах американца Маккензи Макдональда. Во втором круге итальянец встретится с другим представителем США — Алексом Микельсеном.

Теннис
US Open
Янник Синнер
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