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Сегодня, 08:19

Синнер — о победе в 3-м круге Уимблдона: «У меня были небольшие проблемы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над французом Кантеном Алисом (3:6, 6:2, 6:3, 6:4) в третьем круге Уимблдона.

«Сегодня у меня были небольшие проблемы. Для меня это важная победа. Я старался сохранять правильный настрой на корте — для меня сегодня это было главным. Надеюсь, к следующему матчу я смогу прибавить. Я прибавляю и очень доволен сегодняшней победой. Мы никогда не играли и никогда не тренировались, так что это было что-то новое. Я все равно доволен», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В 1/8 финала турнира Синнер сыграет с Даниэлем Элахи Галаном (Колумбия).

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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