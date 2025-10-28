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28 октября 2025, 21:07

Синнер — о распределении доходов: «Мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков»

Ана Горшкова
Корреспондент

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер потребовал от организаторов турниров «Большого Шлема» честного распределения доходов.

«Мы хорошо пообщались с представителями турниров «Большого шлема» во время «Ролан Гаррос» и «Уимблдона, поэтому было грустно услышать, что они не могут рассмотреть наши предложения, пока не решат другие вопросы. Календарь и расписание действительно важны, но ничто не мешает турнирам уже сейчас заняться вопросами, касающимися благополучия игроков — например, пенсионным обеспечением и медицинской страховкой», — приводит слова Синнера The Guardian.

Также итальянец отметил, что турниры «Большого шлема» являются крупнейшими событиями, которые приносят основной доход в теннисе.

«Мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков и призовые, которые лучше отражают доходы этих турниров», — добавил Синнер.

Синнер заявил, что теннисисты хотят работать вместе с организаторами, чтобы находить решения, выгодные для всех.

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Теннис
Янник Синнер
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