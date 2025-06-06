Янник Синнер — Новак Джокович: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Янник Синнер и Новак Джокович сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос» 6 июня

Итальянский теннисист Янник Синнер и серб Новак Джокович сыграют в полуфинале «Ролан Гаррос» в пятницу, 6 июня. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция). Начало — после 20.00 по московскому времени.

Янник Синнер — Новак Джокович: трансляция «Ролан Гаррос» в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Синнер — Джокович можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

23-летний Синнер — первая ракетка мира. В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции итальянец обыграл представляющего Казахстан российского теннисиста Александра Бублика — 6:1, 7:5, 6:0.

38-летний Джокович занимает шестое место в рейтинге ATP, на предыдущей стадии парижского «мэйджора» 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» победил немца Александра Зверева — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.