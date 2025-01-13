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Сегодня, 08:55

Синнер выиграл первый матч на Australian Open-2025

Алина Савинова
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии-2025.

На старте турнира первая ракетка мира за 2 часа 42 минуты победил чилийского спортсмена Николаса Харри — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1. Итальянец 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 13 эйсов, 4 «двойные» и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных.

Следующим соперником Синнера станет победитель встречи Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — Таро Даниэль (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1

Теннис
Australian Open
Янник Синнер
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