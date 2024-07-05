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Сегодня, 23:17

Синнер в трех сетах обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона

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Янник Синнер.
Фото Reuters

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл серба Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:1, 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 38 минут. Синнер 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных. У Кецмановича два эйса, одна двойная и ни одного реализованного брейка.

В четвертом круге Уимблдона Синнер встретится с победителем встречи между Денисом Шаповаловым (Канада) и Беном Шелтоном (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
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