Синнер в трех сетах обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в трех сетах обыграл серба Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:1, 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 38 минут. Синнер 11 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи возможных. У Кецмановича два эйса, одна двойная и ни одного реализованного брейка.

В четвертом круге Уимблдона Синнер встретится с победителем встречи между Денисом Шаповаловым (Канада) и Беном Шелтоном (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:1, 6:4, 6:2