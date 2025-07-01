Синнер в трех сетах обыграл Нарди на старте Уимблдона
Итальянский теннисист Янник Синнер победил соотечественника Луку Нарди в первом круге Уимблдона-2025.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут.
1-я ракетка мира Синнер 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 95-й ракетки мира Нарди 3 эйса, 5 двойных и ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира «Большого шлема» Синнер сыграет с Александром Вукичем из Австралии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:3, 6:0
