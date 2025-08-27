Синнер — после победы в первом круге US Open: «Я очень рад, что я снова здоров»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над чехом Витом Копршивой в матче первого круга Открытого чемпионата США-2025 (6:1, 6:1, 6:2).

«Очевидно, я очень рад, что я снова здоров, что мы сделали все возможное, чтобы быть в наилучшей форме. Каждый год все по-другому.

Сезон подходит к концу, поэтому некоторые игроки устали. Некоторые чувствуют себя по-другому. Многое может измениться. К тому же это последний крупный турнир в году. Я всегда говорю, что будущее непредсказуемо. Так что я не знаю, что произойдет на этот раз», — цитирует 24-летнего теннисиста ESPN.

Во втором круге US Open итальянец сыграет против Алексея Попырина из Австралии.