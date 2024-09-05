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Синнер о победе над Медведевым: «Мы знали, что это будет очень тяжело»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open.

23-летний итальянец одержал победу в четырех сетах — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

«Это было очень тяжело. Мы хорошо знаем друг друга. В этом году мы играли в Австралии и Лондоне. Мы знали, что это будет очень тяжело. Первые два сета были странными, потому что тот, кто сделал первый брейк, затем начинал отыгрываться. Я очень счастлив. Спасибо всем, кто оставался так долго. Я действительно это ценю», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Также итальянец поделился ожиданиями от матча против британца Джека Дрейпера в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Мы хорошие друзья за пределами корта. Это будет тяжело. Он играет невероятно. Он еще не проиграл ни одного сета на US Open. Он играет очень-очень хорошо. Так что посмотрим, что будет дальше. Я просто счастлив, что попал в полуфинал. Посмотрим, кто сыграет лучше через пару дней», — добавил Синнер.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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