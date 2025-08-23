Синнер о допинг-скандале: «Считаю, что этот этап позади»

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал допинг-скандал, в который он попал в 2024 году.

Тогда итальянцу пришлось выступать на US Open через неделю после обнародования ситуации.

«Я чувствую себя иначе, чем год назад. Тогда все было намного напряженнее, потому что это было прямо перед «Шлемом». Сложно было справляться, к тому же я еще молод, так что это было непросто. Что касается Умберто — мы все уже сказали в официальном заявлении. Не хочу ничего добавлять. Считаю, что этот этап позади. Сейчас мы снова сосредоточены на работе и на том, чтобы становиться лучше как спортсмены. Это самое важное», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Умберто Феррара вернулся в команду спортсмена в качестве тренера по фитнесу.

У теннисиста в 2024 году дважды обнаружили следы анаболического стероида. Выяснилось, что запрещенный препарат клостебол попал в тело спортсмена во время массажа. Синнер заявил, что Феррара передал препарат массажисту для лечения пореза на пальце. Впоследствии он провел сеанс массажа, не надев перчатки. В итоге теннисист отбыл трехмесячную дисквалификацию.