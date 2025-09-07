Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграют в финале US Open 2025 в воскресенье, 7 сентября. Игра состоится на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке (США). Начало — не ранее 21.00 по московскому времени.

Янник Синнер — Карлос Алькарас: трансляция матча US Open в прямом эфире (видео онлайн)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире матч можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Первая ракетка мира, обладатель четырех титулов турниров «Большого шлема» Янник Синнер — действующий чемпион американского «мейджора». Второй номер мирового рейтинга, чемпион пяти «мейджоров» Карлос Алькарас — победитель Открытого чемпионата США-2022. С начала 2024 года один из них неизменно выигрывает турниры «Большого шлема».

Соперники встречались 14 раз, счет 9-5 в пользу испанского теннисиста. В этом сезоне Алькарас победил Синнера в финале «Ролан Гаррос», а Янник взял верх в противостоянии с Карлосом в финале Уимблдона.