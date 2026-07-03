Синнер вышел в четвертый круг Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Дженсона Бруксби в матче третьего круга Уимблдона — 6:4, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

Синнер сделал 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Бруксби 3 подачи навылет, 4 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертом круге первая ракетка мира сыграет против японца Синтаро Мотидзуки.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Дженсон Бруксби (США) — 6:4, 6:3, 6:4