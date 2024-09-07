Синнер обыграл Дрейпера и вышел в финал US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у британца Джека Дрейпера в полуфинале турнира US Open — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. 23-летний итальянец 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 подач навылет, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Второй финалист определится в матче между американцами Фрэнсисом Тиафо и Тэйлором Фритцем.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2