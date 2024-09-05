Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче US Open — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Матч длился 2 часа 41 минуту. 28-летний россиянин 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 подачи навылет, 1 двойная ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 15).

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который несколько часов назад выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4