Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром в четвертьфинале Australian Open 2025 22 января

Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром в четвертьфинале Australian Open 2025 в среду, 22 января. Время начала — в 11.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей турниров «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

23-летний итальянец — 1-я ракетка мира,. 25-летний австралийский теннисист — восьмой номер рейтинга ATP.

В 1/8 финала Синнер обыграл Хольгера Руне в пяти сетах — 6:3, 3:6: 6:3, 6:2. В предыдущем раунде Минаур был сильнее Алекса Микелсена — 6:0, 7:6 (7:5), 6:3.

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