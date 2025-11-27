Янчук уверен, что Мирра Андреева может победить на турнире «Большого шлема»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что Мирра Андреева рано или поздно выиграет турнир «Большого шлема».

«В перспективе я не сомневаюсь, что она возьмет «Большой шлем». Но вот именно в этом году — вопрос. Она все-таки еще юна, лет маловато. Конечно, может сверкнуть, блеснуть, но это то, чего можно ожидать, а вот планировать нельзя. Слишком много факторов: как повезет, как сложится сетка, состояние, соперницы. Сейчас Мирру уже «раскусили»: знают стиль игры, почерк на корте. И соперницы выходят против нее очень настроенными, мобилизованными, чтобы давать бой. Теперь ей приходится думать не только о том, как побеждать, но и как выдерживать этот прессинг», — цитирует Янчука Metaratings.ru.

18-летняя теннисистка в 2025 году выиграла турниры WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе в одиночном разряде и закончила сезон на девятой строчке рейтинга.

В этом сезоне россиянка дошла до четвертьфиналов Уимблдона и «Ролан Гаррос», на Australian Open она смогла выйти в четвертый круг, а на US Open — в третий. Лучшее достижение Андреевой на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году.