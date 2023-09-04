Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:38

Янчук считает, что Соболенко сложно играть против россиянок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что белорусской теннисистке Арине Соболенко непросто играть против россиянок, так как они хорошо знакомы с ее стилем.

«Я думаю, что с вероятностью 70% победит Соболенко, она играет очень мощно, с ее ударами мало кто может справиться. При этом в ее игре не хватает гибкости, разнообразия. Белоруски — это наши сестры, у нас с ними одна школа, поэтому Соболенко часто бывает непросто играть против россиянок. Наши теннисистки хорошо знают ее манеру, и это может быть плюсом для Касаткиной, но победить Соболенко все равно будет нелегко», — приводит слова Янчука ТАСС.

Соболенко в 1/8 финала встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч пройдет 5 сентября и начнется не ранее 02.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/18648981
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Виктор Янчук
0
Читайте также
Кузяев забил за «Гавр» в чемпионате Франции и получил прозвище «Царь»
Овечкин покинул Москву и вылетел в Вашингтон
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
NYT объяснила отставку министра обороны Украины Резникова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — Дрейпер: время начала матча и где смотреть игру US Open

Чесноков считает Рублева фаворитом в матче с Дрейпером
Новости
RSS RSS
Все новости