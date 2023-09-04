Янчук считает, что Соболенко сложно играть против россиянок

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что белорусской теннисистке Арине Соболенко непросто играть против россиянок, так как они хорошо знакомы с ее стилем.

«Я думаю, что с вероятностью 70% победит Соболенко, она играет очень мощно, с ее ударами мало кто может справиться. При этом в ее игре не хватает гибкости, разнообразия. Белоруски — это наши сестры, у нас с ними одна школа, поэтому Соболенко часто бывает непросто играть против россиянок. Наши теннисистки хорошо знают ее манеру, и это может быть плюсом для Касаткиной, но победить Соболенко все равно будет нелегко», — приводит слова Янчука ТАСС.

Соболенко в 1/8 финала встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч пройдет 5 сентября и начнется не ранее 02.00 мск.