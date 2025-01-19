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Сегодня, 18:10

Янчук считает, что Павлюченкова играет на Australian Open без лишнего давления

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что Анастасия Павлюченкова играет свободно и без давления на Australian Open.

Ранее россиянка обыграла хорватку Донну Векич и вышла в четвертьфинал турнира.

«Здорово, что Павлюченкова вышла в четвертьфинал и в свои 33 года продолжает показывать очень хорошие результаты. Она несколько уступает более молодым соперницам в скорости, но играет очень мощно, и за счет этой мощи и колоссального опыта ей удается их побеждать. Она играет очень свободно, раскованно, на нее ничего не давит, потому что ей нечего терять», — сказал Янчук ТАСС.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования у женщин завершатся 25 января. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

Источник: ТАСС
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Виктор Янчук
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