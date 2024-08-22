Янчук считает, что Медведеву на US Open нужно реабилитироваться за неудачи

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву на US Open нужно подтвердить свой класс и реабилитироваться за предыдущие неудачи.

«Медведев подходит к Открытому чемпионату США не в лучшем состоянии, он проиграл последние три матча. Но на турнирах Большого шлема он умеет проходить далеко. Ему нужны победы, и я думаю, что первые круги в пятисетовом формате он спокойно пройдет. Ему нужно реабилитироваться за свои неудачи и подтвердить свой высокий класс», — цитирует Янчука ТАСС.

28-летний Медведев проиграл три последних матча в одиночном разряде. На данный момент он занимает пятое место в рейтинге АТР.

Основные матчи Открытого чемпионата США-2024 пройдут с 26 августа по 8 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.