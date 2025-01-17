Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:10

Янчук считает, что Медведев плохо завершал розыгрыши в матче с Тьеном

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный советский и российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал вылет Даниила Медведева от американца Лернера Тьена из 2-го круга Открытого чемпионата Австралии.

«Медведев играл хорошо: разводил, владел игровой инициативой... Но он не мог поставить точку в этих розыгрышах, потому что его молодой соперник догонял все эти мячи и возвращал. Причем возвращал не атакуя, а мягкими, резанными ударами, чтоб было надежно. Он дожидался ошибки Медведева и момента, чтобы самому контратаковать. А его контратаки были мощнее, мяч летел быстрее, и он не редко за счет этого набирал очки», — сказал Янчук Vprognoze.ru.

Во втором раунде Медведев в пяти сетах проиграл 19-летнему Тьену со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Теннисисты провели на корте 4 часа 48 минут.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Читайте также
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Тедеско уволен с поста главного тренера сборной Бельгии
В ГД внесли законопроект о сдаче в пяти регионах только двух предметов на ОГЭ
«Молдовагаз» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом» в $709 млн
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Чесноков: «Победа Андреевой над Соболенко? Если только на корт песок насыплют»
Веснина: «Из всех возможных соперниц Соболенко самая сложная для Мирры»
Australian Open-2025, расписание и результаты 18 января: матчи Хачанова и Синнера в третьем круге
Australian Open-2025, расписание и результаты 18 января: матчи Вероники Кудерметовой, Касаткиной и Рыбакиной
Australian Open-2025, результаты 17 января: победы Алькараса, Зверева и Джоковича
Алькарас пообещал сделать татуировку кенгуру в случае победы на Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Веснина: «Из всех возможных соперниц Соболенко самая сложная для Мирры»

Чесноков: «Победа Андреевой над Соболенко? Если только на корт песок насыплют»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости