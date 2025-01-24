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Сегодня, 15:10

Янчук считает, что Джокович победил бы Зверева при отсутствии травмы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Советский и российский теннисист Виктор Янчук высказался о снятии Новака Джоковича во время полуфинального матча Australian Open против Александра Зверева.

«Он мог бы играть три и четыре сета, в свою пользу причем. Потому что он может обыграть, как более опытный, как более именитый. А по статистике он имеет больше побед над Зверевым. Я думаю, что у него шансов было больше пройти в финал», — сказал Янчук корреспонденту Vprognoze.ru.

Джокович — 10-кратный победитель Australian Open.

Зверев сыграет в финале турнира с победителем пары Янник Синнер — Бен Шелтон.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Виктор Янчук
Новак Джокович
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