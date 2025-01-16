Янчук считает, что Андреева и Шнайдер могут дойти до финала Australian Open в парном разряде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут дойти до финала Australian Open в парном разряде.

«Очень хорошо, что они продолжают играть пару. Этот дуэт родился на Олимпиаде, у них получилось здорово там сыграть, дошли до финала. Они очень быстро сыгрались, Андреева играет довольно разнообразно, а Шнайдер добавляет ей остроты. Я думаю, что они вполне могут дойти до финала, а там как повезет», — сказал Янчук ТАСС.

Андреева и Шнайдер сначала успешно преодолели первый круг соревнований в парном разряде, а затем победили в турнире в Брисбене 4 января. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами парного турнира.