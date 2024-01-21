Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:09

Янчук рассказал, что правильный настрой поможет Рублеву победить Синнера

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча российского теннисиста Андрея Рублева с итальянцем Янником Синнером на Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

«Естественно, у Рублева есть шансы в игре с Синнером, особенно если он правильно настроится и будет попадать. Я помню его матч с Джоковичем, в котором серб еле-еле уходил от него. Андрей ставил его в очень трудное положение именно за счет темпа и силовых ударов. Но с итальянцем придется трудно, он молод, быстр и является более разнообразным. Прежде всего Рублеву надо постараться избежать того количества ошибок, которые были у него во втором и третьем сетах с де Минором», — цитирует Янчука RT.

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1261216-yanchuk-rublyov-sinner
Australian Open
Андрей Рублев
Виктор Янчук
0
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для критической инфраструктуры
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Четыре человека погибли в результате стрельбы в штате Иллинойс
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Янчук: «Рублев умеет играть на максимум именно в самые ответственные моменты матча»
Матчи Медведева, Алькараса и Азаренко. Онлайн-трансляция Australian Open 22 января
Ольховский считает феноменальной игру Рублева в конце матча против де Минаура
Чесноков заявил, что Рублев был выносливее де Минаура
Андрей Чесноков считает, что Медведев должен обыгрывать Боргиша
Кирьос признался, что советовал Медведеву бросить теннис: «Никогда не видел техники хуже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает феноменальной игру Рублева в конце матча против де Минаура

Президент «Урала» Иванов оценил выступление Хачанова на Australian Open

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости