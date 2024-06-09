Янчук прокомментировал выступление Котова на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру россиянина Павла Котова на «Ролан Гаррос». В третьем круге теннисист проиграл второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 4:6, 4:6.

«Павел Котов отличился с лучшей стороны на минувшем «Ролан Гаррос», в отличие от остальных российских теннисистов. Он здорово проявил себя, для него этот турнир сложился очень хорошо.

Котов все-таки еще не самый возрастной спортсмен, но видно, как он прогрессирует и набирается опыта на самом высоком уровне. Он способный теннисист, думаю, у него хорошее будущее», — цитирует Янчука Legalbet.

Ранее Котов не доходил до стадии 1/16 финала на турнирах Большого шлема.